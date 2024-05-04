Bakanlıktan tasarruf tedbirleri: Koruma araç ve polis sayısı azaltıldı
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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bakan yardımcılarının araç ve koruma polis sayılarının azaltıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında yeni adımlar geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Tasarruf tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır.
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