Bakanlıktan tasarruf tedbirleri: Koruma araç ve polis sayısı azaltıldı

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bakan yardımcılarının araç ve koruma polis sayılarının azaltıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında yeni adımlar geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Tasarruf tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır.