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Bakanlıktan tasarruf tedbirleri: Koruma araç ve polis sayısı azaltıldı

Bakanlıktan tasarruf tedbirleri: Koruma araç ve polis sayısı azaltıldı
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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bakan yardımcılarının araç ve koruma polis sayılarının azaltıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında yeni adımlar geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Tasarruf tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır.

Bakanlıktan tasarruf tedbirleri: Koruma araç ve polis sayısı azaltıldı - Resim : 1

Etiketler koruma polis sayı
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