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  3. 03 Ocak 2019 18:10

Balık fiyatları sofraları şenlendirecek

Denizlerde yaşanan balık bolluğu balık fiyatlarını düşürdü.

Balık fiyatları sofraları şenlendirecek
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Denizlerde yaşanan balık bolluğu fiyatları düşürdü, balıkçı tezgahlarını şenlendirdi.

Türkiye genelinde denizlerde yaşanan balık bolluğu sebebiyle balıkçı tezgahları da şenlendi. Balık fiyatlarının düşmesi ile birlikte vatandaşlar balığa yöneldi.

"Fiyatlar ucuz olunca talep arttı"

Edirne’de de ucuzlayan balık fiyatları vatandaşların balık tezgahlarına rağbet göstermesini sağlıyor. Hamsi, barbun ve palamut fiyatlarında yüzde 20 civarında indirim olduğunu dile getiren balıkçı Feridun Bistiren, "Hamsi 15 liraydı 10 lira oldu. Palamut 25 liradan 20 liraya düştü. Palamut 25 lira civarında seyrediyorken şu an 15 lira. Fiyatlar ucuz olunca talep arttı. Balık omegası yüksek bir besin bu yüzden pahalı. Bulgar, Yunan turistler fiyatlar ucuzlayınca koli koli palamut ve kilo kilo hamsi almaya başladılar. Bolluk bu şekilde devam ederse fiyatlar da bu şekilde kalır" dedi.

"Daha da ucuzlarsa daha çok alırız"

Balık fiyatlarındaki indirimi görünce alışveriş yapmaya gelen Sabriye Akbulut fiyatların iyi olduğunu belirterek, "Ben palamut almaya geldim. Tadı güzel ama pahalı bir balık. Geçen haftalara göre fiyatlar daha iyi. Daha da ucuzlarsa daha çok alırız" ifadelerini kaydetti.

İHA

balık , deniz , fiyat
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