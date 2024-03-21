Balıkesir'de korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 1.24 sularında gerçekleştiği aktarıldı.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 5.2 KM
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Söz konusu depremin yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
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