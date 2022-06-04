Balıkesir'in ardından Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça açıklarında bugün saat 12.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
BALIKESİR SALLANMIŞTI
Balıkesir'de en büyüğü 4.9 olan yedi deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'de de hissedilmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol