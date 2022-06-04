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Balıkesir'in ardından Muğla'da korkutan deprem

Balıkesir'in ardından Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça açıklarında bugün saat 12.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

BALIKESİR SALLANMIŞTI

Balıkesir'de en büyüğü 4.9 olan yedi deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'de de hissedilmişti.

Balıkesir depreminin ardından 7.2'lik deprem uyarısıBalıkesir depreminin ardından 7.2'lik deprem uyarısıGüncel

 

 

Etiketler datça muğla deprem
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