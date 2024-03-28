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Banu Parlak gözaltına alındı

Banu Parlak gözaltına alındı
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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, görevli müdüre hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Borçlu olduğu bir dosya ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğüne gelen Banu Parlak görevli müdüre hakaret ettiği için gözaltına alındı. Parlak nezarethaneye konuldu.

Güzellik merkezi sahibi, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddiaların ardından tasmasız gezdirdiği köpeğinin komşusunun köpeğine saldırarak ölümüne neden olmasıyla gündeme gelmişti.

Tele1

Etiketler banu parlak gözaltı sosyal meyda
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