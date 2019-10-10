  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Ekim 2019 09:42

Barış Pınarı Harekatı'nda 5 YPG'li terörist öldürüldü

TSK'nın dün başlatttığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 5 YPG'li terörist öldürüldü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere ait mühimmat yüklü araç imha edildi
Nusaybin’in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA’larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı’da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mardin , kamışlı , barış pınarı harekatı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM