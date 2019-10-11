Barış Pınarı Harekatı'nda bir köy daha temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gününde başarıyla devam ediyor.

Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alındığı, TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının karadan ilerleyişinin sürdüğü harekatta, şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü terörden arındırılmıştı.