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  3. 04 Mart 2018 17:10

Bartın'da evler sular altında kaldı

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evler su altında kaldı.

Bartın'da evler sular altında kaldı
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Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla Kirazlık Köprü Barajı'nın yükselen suları, bazı evlerin giriş katlarını basarken, 3 ev tahliye edildi

Bartın'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle bazı evleri  su bastı, önlemler çerçevesinde 3 ev tahliye edildi.  Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış  nedeniyle Bartın-Karabük yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı'nda su  seviyesi yükseldi. Baraj çevresindeki bazı evlerin giriş katlarını su basarken, 3 evde  yaşayanlar tahliye edildi.

Apdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu  mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle  mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Yükselen baraj suları nedeniyle evi su altında kalan Cemile Dönmez, yaptığı açıklamada, dün sabaha karşı uyudukları sırada evlerine  komşularının gelerek kendilerini uyandırdığını söyledi.  Evin çevresinin su altında kaldığını görmeleri üzerine apar topar  evdeki beyaz eşyaları ikinci kata çıkardıklarını ve eşiyle kendisinin de odunluk  çatısından çıkabildiklerini ifade eden Dönmez, "Şu anda akrabalarımızın yanında  kalıyoruz. Birçok eşyamız su altında kaldı. Suyun daha da yükselmesinden  korkuyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.

Yolları kapanan mahalle sakinleri de sabah kalktıklarında yollarının  tamamen kapandığını gördüklerini ifade ederek, "Mahallemizde acil bir durum olsa  şu anda ulaşımımız yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.  Apdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez de gece saatlerinde etkili olan  sağanağın baraj suyunun yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Maalesef bazı  evleri su bastı, beldemize bağlı 3 mahallemize ulaşımın sağlandığı yollar su  altında kaldı. Yine bu mahallelerimize keson kuyularındaki pompaların su altında  kalması sebebiyle su verilemiyor ve elektrik de yok. İlgili kurumlarla irtibat  halindeyiz ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor." dedi.

bartın , ev , baraj suları
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