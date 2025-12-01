  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi!

Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi!

Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi!
Güncelleme:

Irak'ın kluzey bölgesinde eskiden başkanlık yapan aşiret reisi Mesud Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında bordo bereli, uzun namlulu ve üniformalı peşmergeler tarafından etten bir duvar ile korunduğuna dair tepki çeken görüntülere bir sert tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Akış'tan geldi.

Kuzey Irak yönetiminin eski başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle yapılan 17’nci yüzyılda yaşamış Molla Ahmed-i Cezirî’yi anmak üzere düzenlenen sempozyuma katılmış Barzani'nin ellerinde uzun namlulu silahlı peşmergeler tarafından korunduğu görüntülen büyük tepki çekmişti.

Türkiye'ye Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Barzani'nin bordo bereli, uzun namlulu ve üniformalı peşmergeler tarafından oluşturulan bir etten duvar ile korunmasına yönelik tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış etkinliğe gelmesi tartışma yarattı. 

'Görüntüler uygun düşmemiş' diyen Akış, 'Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur' dedi. 

Akış'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Mesud Barzani Şırnak’a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoş geldiniz demektir.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur.

Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş.

text-ad
Etiketler mesud barzani barzani peşmerge bordo bereli uzun namlulu cumhurbaşkanı başdanışmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! Sosyal medyanın fenomeni yıllardır 2 cinayetin firarisi çıktı! Aranırken yaptıkları 'pes' dedirtti Sosyal medyanın fenomeni yıllardır 2 cinayetin firarisi çıktı! Aranırken yaptıkları 'pes' dedirtti Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor! Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor!
2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı 2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Çıkan yangında 7 işçi korkunç bir şekilde can vermişti, tutuklu patron hayatını kaybetti! Çıkan yangında 7 işçi korkunç bir şekilde can vermişti, tutuklu patron hayatını kaybetti! İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart! Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart!