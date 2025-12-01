Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi!

Irak'ın kluzey bölgesinde eskiden başkanlık yapan aşiret reisi Mesud Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında bordo bereli, uzun namlulu ve üniformalı peşmergeler tarafından etten bir duvar ile korunduğuna dair tepki çeken görüntülere bir sert tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Akış'tan geldi.

Kuzey Irak yönetiminin eski başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle yapılan 17’nci yüzyılda yaşamış Molla Ahmed-i Cezirî’yi anmak üzere düzenlenen sempozyuma katılmış Barzani'nin ellerinde uzun namlulu silahlı peşmergeler tarafından korunduğu görüntülen büyük tepki çekmişti.

Türkiye'ye Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Barzani'nin bordo bereli, uzun namlulu ve üniformalı peşmergeler tarafından oluşturulan bir etten duvar ile korunmasına yönelik tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış etkinliğe gelmesi tartışma yarattı.

'Görüntüler uygun düşmemiş' diyen Akış, 'Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur' dedi.

Akış'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Mesud Barzani Şırnak’a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoş geldiniz demektir.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur.

Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş.