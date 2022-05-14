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Başarılı İş Kadını Kader Kılıç Kimdir? Ne İş Yapar?

Başarılı İş Kadını Kader Kılıç Kimdir? Ne İş Yapar?

Kader Kılıç, 1981 yılında Ordu’da dünyaya gelmiştir. Memleketi olan Ordu’da eğitimlerini tamamlayan Kılıç, yine memleketinde yapmış olduğu başarılı girişimler ile adından çokça söz ettirmiştir. 17 senedir ticaret hayatının içerisinde olan Kader Kılıç, pek çok STK’da da görev almaktadır.

İyilik Ordusu Derneği Genel başkanı olan ve tüm faaliyetlerini gönüllülük esaslı yürüten Kılıç; Zorlu Mobilya ve Dekorasyon ile Zorlu Bay&Bayan Güzellik Merkezi’nin de sahibidir.

 Ticari faaliyetlerinden kalan zamanını iyiliklerle dolduran İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı Kader Kılıç, aynı zamanda Türkiye genelinde derneğinin şubeleşme sürecini de başlattığını duyurmuştur. Başarılı iş kadını Kader Kılıç, Ordu’da faaliyet gösteren işyerlerinde pek çok kişiye istihdam sağlamaktadır.

 Ordu dışında da Türkiye’nin pek çok bölgesinde aktif yatırımlar yapan Kader Kılıç; özellikle Antalya’da tamamlamış olduğu 36 villalık proje ile de adını duyurmuş, şimdilerde ise Antalya’nın Lara ilçesinde bir butik otel için girişimlerde bulunmuştur.

 Pek çok sosyal sorumluluk projesinde de aktif rol üstlenen Kader Kılıç, evli ve iki çocuk annesidir.

Kader Kılıç’ın Resmi Instagram Hesabı:

https://www.instagram.com/kaderkilicofficial/

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