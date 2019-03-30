Başörtülü kadınları darp eden kadın için karar verildi

Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadının yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadına yönelik tacizi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlardan Yaren D., Fatih Polis Merkezi Amirliğine başvurarak karşı taraf hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet başsavcılığı "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmayla kimliğini tespit ettiği şüpheli Z.G'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Zübeyde G., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Benim ailem de kapalı. Onlar bana saldırdı, ben yolumun üzerinden geçerken onlar bana saldırdı. Sadece 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Yüzünü açmaya çalışmadım. Beni dövmeye çalışacaklardı, elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.