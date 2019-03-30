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  3. 30 Mart 2019 15:10

Başörtülü kadınları darp eden kadın için karar verildi

Adana’da örtülü iki kadından birinin taciz ve darbedildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başörtülü kadınları darp eden kadın için karar verildi
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Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadının yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadına yönelik tacizi, bir iş yerinin  güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlardan Yaren D., Fatih Polis Merkezi Amirliğine  başvurarak karşı taraf hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet başsavcılığı "tehdit", "hakaret" ve  "yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmayla kimliğini tespit ettiği şüpheli Z.G'yi  gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Zübeyde G., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Benim ailem de kapalı. Onlar bana saldırdı, ben yolumun üzerinden geçerken onlar bana saldırdı. Sadece 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Yüzünü açmaya çalışmadım. Beni dövmeye çalışacaklardı, elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK
Adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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