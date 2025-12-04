Başvaizden yapay zeka uyarısı: ''Bu içerikler haramdır, caiz değildir''

  1. Anasayfa
Son dönemde gelişen ve hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka teknolojisi için dikkat çeken bir fetvaa Başvaiz Saffet Bölükbaşı'dan geldi...

Son dönemde gelişen yapay zekâ teknolojisi, beraberinde bazı sorunları da getirdi. Kişilerin fotoğrafları kullanılarak üretilen yanlış içerikler, yanıltıcı olması nedeniyle mağduriyetlere neden oluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Başvaiz Saffet Bölükbaşı, "Yalan, yanlış şekilde yapay zekâyı da kullanarak elde edilen içerikler kesinlikle haramdır, caiz değildir" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ve yapay zekânın ilerlemesiyle birlikte birçok alanda kullanımı yaygınlaştı. Kimi zaman insan hayatını kolaylaştıran yapay zekâ teknolojisi, amacının dışında kullanıldığında ise insanları zor durumlara sokarak mağduriyetler yaşanmasına neden olabiliyor. İnsanların fotoğrafları kullanılarak oluşturulan modellemeler, videolar ve fotoğraflar, kötü amaçlı kullanımlarda kişileri zor duruma sokabiliyor. Kişileri zor duruma sokan bu durum, dini açıdan tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, "Yanlış şekilde yapay zekâyı da kullanarak elde edilen içerikler kesinlikle haramdır caiz değildir" dedi.

"Doğruluk ve dürüstlük ilke edinilmeli"

Teknolojinin insanlara fayda sağladığına dikkat çeken Bölükbaşı, "Teknoloji olarak güzel bir şey, farklı alanlarda kullanıldığını biliyoruz. İnsanlara fayda sağlayacak alanları var. Bir vatandaş olarak ilgimizi çektiği için de takip ediyoruz. İslam'da en önemli ilkelerden birisi de dürüstlüktür. Peygamber Efendimiz'in ilk olarak Mekke'de peygamberliğini ilan ettiği zaman en büyük avantajı güvenilir olmasıydı. Dolayısıyla bir Müslüman'ın hayatının her alanında bu doğruluğu ve dürüstlüğü ilke elde etmesi gerekir. Dolayısıyla insan onurunu, haysiyetini zedeleyecek bir davranışta bulunmak kesinlikle caiz değildir" dedi.

"Yanlış şekilde yapay zekâyı da kullanarak elde edilen içerikler kesinlikle haramdır, caiz değildir"

İslam dinin dürüstlük üzerine kurulduğunu ifade eden Başvaiz Saffet Bölükbaşı, "Bu tip içerikler açık ve net ifade edecek olursak bu sahtekârlığa girer. İslam'ın dürüstlük ilkesi ile yakından uzaktan alakası yoktur ve kesinlikle yalan, yanlış şekilde yapay zekâyı da kullanarak elde edilen içerikler kesinlikle haramdır, caiz değildir. Bir vatandaş bizzat buraya geldi. Daha önce iş arkadaşı ile birlikte bir sıkıntı yaşadığını söyledi. Araştırma yaptım ve bir fetva aldığını söyledi. Hatta üretilen içeriği de gösterdi. Araştırmalarımız sonucu o içeriğin bir bölümünün doğru olmak ile birlikte bir kısmını verilen fetvaya uygun olmadığını tespit ettik" dedi.

