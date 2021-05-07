  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Batman'da sahte temizlik maddesi operasyonu

Batman'da sahte temizlik maddesi operasyonu

Batman'da düzenlenen sahte temizlik maddesi operasyonunda, 7 markaya ait toplam 22 farklı sahte ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde bulunan bir depoda sahte temizlik ürünü olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 markaya ait 22 farklı sahte ürün bulundu.

Depoda yapılan aramada, 4 bin 300 kilogram toz, 525 kilogram sıvı deterjan ve 550 litre şampuana el konuldu.

Depo, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Operasyona ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler batman operasyon sahte temizlik malzemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Thodex'in patronunu kimin sakladığı ortaya çıktı
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı
Diyanet'in bu ''lüksü'', ''günah değil mi'' dedirtti!
Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme
Jandarma'dan Sedat Peker'e jet yalanlama
Bakan Elvan canlı yayında açıkladı! Kripto paraya vergi geliyor
Yeni genelge geldi: Çalışma izni belgelerinin süresi uzatıldı
Efsane geri döndü! 1969 Ford Mustang'in hayran bırakan değişimi!
Caminin altından akan suda serinliyorlar
AK Parti ''oyların kötü çıktığı anketler'' için çözümü buldu