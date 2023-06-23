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Bayram tatilinde uzun yola çıkacaklar dikkat!

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Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşlara uzmanından tavsiyeler geldi. Araçların mutlaka bakımlarının yapılmasını gerektiğini belirten oto tamirciler, sürücülere 2 saatte bir mola vermelerini önerdi.

İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren oto tamircisi Mahmut Çınar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Oto tamir ustası Çınar, uzun yol öncesinde araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması ve sileceklerine dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

"Araç bakımı hayati önem taşıyor"
Araç bakımının hayati önem taşıdığını anlatan oto lastik ve tamir ustası Mahmut Çınar, “Bugün mesai bitimiyle uzun bir bayram tatili başlıyor. Vatandaşlarımız memleketlerine bayramlaşmaya gidecek ama gitmeden önce mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bize gelen bazı şikayetlerde direksiyonda titreme, arabanın yol tutmama ile ilgili sıkıntıları var. Maalesef bazı müşterilerimiz hala bu sıcak havalarda kış lastikleriyle seyahat ediyorlar. Kış lastikleri ile böyle sıcak havalarda seyahat etmek çok tehlikelidir. Sürücüler araçlarına lastik takarken mutlaka yük ve hız endeksine dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

"Aracın periyodik ve mekanik bakımı yapılması lazım"
Araçların mekanik ve periyodik bakımlarının yapılması gerektiğini anlatan Çınar, “Lütfen araçlarımızın mekanik ve periyodik bakımlarını yaptıralım. Periyodik bakım olarak yağını ve suyunu kontrol ettikten sonra klima gazı, hava filtresi, yağ filtresini değiştirdikten sonra araçların ön takımlarını kontrol ettirip, direksiyon aksamı, rot başlıkları, salıncaklar, taşıyıcı grup, bunlar mekanik olarak arabanın manevra kabiliyetini sağlayan aksamlardır, öncelikle bunları kontrol etmek geriyor. Sonra fren testlerinden diskleri, balataları, kampanaları kontrol ettirmek gerekiyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de arabamızın yol ile temasını sağlayan tek parça olan lastiklerin çok iyi ve bakımlı olması gerekiyor” dedi.

İHA

Etiketler kurban bayramı tatili uzun yol oto tamirci
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