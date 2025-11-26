Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı

Eski AK Partili milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan AK Partili, MHP'li ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmede heyetin bebek katiline yönelttiği soruları ve terörist başının verdiği yanıtı açıkladı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti önceki gün sessiz sedasız İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklamayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurarak ilan etti.

Kurtulmuş, görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtmişyi.

Önceki gün gerçekleşen bu İmralı ziyaretine dair ayrıntıları eski AK Partili milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar açıkladı.

Şamil Tayyar görüşmede görüntü ve ses kayıtları alındığını da belirtti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şamil Tayyar, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Tayyar, kamuoyunda dile getirilen tüm kaygıların Öcalan’a doğrudan sorulduğunu belirterek, özellikle iki başlığın öne çıktığını ifade etti:

- PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sahada neden uygulanmadığı ve Suriye’deki YPG sorununun neden çözülemediği.

- Tayyar ayrıca, Abdullah Öcalan’ın bu sorulara verdiği yanıtta, sürecin önündeki engellerin aşılabileceğini söylediğini ve bunun için bir yol haritası çizdiğini aktardı.

Öte yandan Tayyar, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, AK Partili Hüseyin Yayman’ın ilk etapta adaya gitmediğini söylemesine rağmen TBMM Başkanlığı’nın resmi açıklamasından sonra İmralı’ya gittiğini duyurmasını “güvenlik” gerekçesiyle anlayışla karşıladığını belirtti.

Tayyar’ın, Öcalan’a sorulduğunu iddia ettiği sorular şu şekilde:

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler. DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış. Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

- PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

- Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim. İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı. Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var.

Kanaatime gelince, AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Olumlu sonuçlar doğdu"

TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

DEM Partili Koçyiğit: "Gayet iyi, olumlu ve pozitif"

İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini belirterek "Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz" demişti.

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da yarın ( 26 Kasım Çarşamba ) yeniden toplanması bekleniyor.