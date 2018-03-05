Bekir Bozdağ'dan ''hadım'' açıklaması !

Bakanlar Kurul toplantısı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı harekatında 2795 terörist etkisiz hale getirildi. Hadım yasal dayanağa kavuşturulacak. Cinsel istismarın önlenmesi konusunda ailelere okullara eğitimler verilecek. Her yıl risk haritası çıkarılacak. Bu tür eğilimi olanlar bazı mesleklerden yasaklanacak" diye konuştu.



Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. 'Zeytin Dalı harekat bölgesinin yarıya yakını Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçmiştir" diyen Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Afrin'de 2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Son 3 gün içinde operasyonlar sonucunda Raco-Afrin ve Cinderes-Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi yürütülmektedir. Harekat bölgesinin yarısı kontrol altında.

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARA KARŞI DÜZENLEMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak. Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır. Cinsel istismarın önlenmesi konusunda ailelere okullara eğitimler verilecek. Her yıl risk haritası çıkarılacak. Bu tür eğilimi olanlar bazı mesleklerden yasaklanacak.

ÇALIŞMAYACAKLAR

Çocukların istismarı konusunda detaylı değerlendirme yapıldı. Bütün bakanlarımız da katkıda bulundu. Cezaların caydırıcılığı suçların önlenmesinde büyük bir etkiye sahip. Ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. O cezanın verilmiş olması, infazı, o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. O nedenle bir yandan cezaların caydırıcılığını yükseltirken öte yandan suça muhatap olmadan önce, onları koruyucu, bu tür suçları önleyici tedbirleri almamız gerekir. Hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırmaktadır. Esasında hepimize büyük görevler düşüyor. Risk haritası çıkarılacak. Bir takım çalışma yöntemleri ile çıkarılacak. Pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bununla ilgili pek çok tedbir var. Çalışması en kısa sürede bitecek.

ABD ELÇİLİĞİN'DE ALARM

ABD'nin kapatılması konusunda karar alındı, doğrudur. Bu karar sadece güvenlik riskleri ile alınmış bir karardır. ABD elindeki bazı istihbari bilgilerini Türkiye ile paylaşmıştır. Gerekli tedbirler alınmış, adımlar atılmıştır. Yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da devam ettirilecektir. Büyükelçiliklerin güvenliklerinden Türkiye sorumludur. ABD'nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler. ABD'den yapılan bazı açıklamalarda DEAŞ'a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor ama PKK/YPG/PYD'ye de odaklanalım. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse PKK/KCK/PYD/YPG de eli kanlı birer terör örgütüdür. Diğer terör örgütleri ile mücadeleyi aynı şekilde değerlendirmemesi Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Biz Türkiye olarak bütün terör örgütleri ile aynı düzeyde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Terör, terördür. Terör örgütleri de terör örgütleridir. Türkiye, DEAŞ terör örgütünün saldırından en fazla zarar gören, Irak ve Suriye'nin ardından 3. ülkedir. Türkiye DEAŞ terör örgütü ile en etkin mücadele eden ülkedir. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir. Türkiye'de 4 bin 43 DEAŞ'lı terörist tutuklandı. Bunun 1858'i yabancı terörist savaşçılardır. Başka şeyleri söyleyen ABD'dir.

TUTUKLU YUNAN ASKERLERİ

Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den talepte bulunmuştur, ne de Türkiye bir talepte bulunmuştur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından soruşturmaya tabi tutulmuştur. Tutuklanmalarına karar verilmiştir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeylerdir. Yerine getirilmesinin doğru olduğuna inaniyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye'nin darbecilerin Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir diye düşünüyoruz.

SİVİLLER ZARAR GÖRMÜYOR

Sivillere dönük TSK'nın zarar verdiğine ilişkin iddiaların tamamı mesnetsizdir. TSK, teröristle sivilleri birbirinden ayıran bir anlayışa sahiptir. Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz terörle mücadelede bu hassasiyete dikkat etmektedir. Bugüne kadar Zeytin Dalı Harekatı'nda tek bir sivilin burnunun kanaması bile söz konusu değildir. Fakat, terör örgütleri ve destek veren çevreler pek çok yalanı gerçek gibi Türkiye ve dünya kamuoyuna iletmeye devam etmektedir.

MART AYINDAKİ TÜRKİYE-ABD TOPLANTISI

8 Mart'ta Washington'da başlayacak toplantının konusu Suriye. Suriye'de olup bitenleri kapsayan bir müzakere söz konusudur.

MESLEK ODALARININ ADINDAKİ 'TÜRK' İFADESİ

Meslek odaları ile ilgili konu bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde yoktu.

SALİH MÜSLİM'İN ALMANYA'DAN İSTENMESİ

Salih Müslim'in Çekya'da yakalanması ve serbest bırakılması sürecini takip ettik. Oradan terör örgütüne destek içeren bir karar çıktı. Bu kararın çıkmasından sonra Salih Müslim'in Almanya'ya gideceği bilgileri ulaşınca Adalet Bakanlığı'mızın talebi Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Almanya makamlarına iletildi. PKK, PYD, YPG ve Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya'da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye'nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir.

SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ

Alınan tedbirlerin tamamı, sandık güvenliğini sağlayan, alınan oyun sandıktan girdiği gibi çıkması için alınan düzenlemelerdir. Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir.