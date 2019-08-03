Belediye başkanı 103 günde belediyeyi 1.5 milyon kara geçirdi

Kırşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "21,5 milyon açık veren belediyeyi 1,5 milyon kâr eder hale getirdik. Bunu tasarruf yaparak, israfın önünü keserek başardık" dedi.

Ağustos ayı meclisinde konu ile ilgili konuşan Ekicioğlu, belediyede çalışmadan maaş alan 13 bankamatik memurunun işten atıldığını söyleyerek, “Herkes maaş ödeyemez diyordu ne oldu ? 103 günlük bilançoya baktığımızda belediye bütçesi 21 milyon 500 TL açık veriyordu. Bizim 103 günlük dönemimizde ise 1 Milyon 500 bin Türk Lirası bütçe fazla verdi. Bunu nasıl yaptık? İsrafı önledik. Tasarruf yaptık. Belediyede yine de fazla istihdam var. Hesabı yaptığımızda nüfusuna göre 700 kişi ile yönetilecek bir kent. Ama biz de şirketle beraber 1168 kişi çalışıyor. Demek ki verimli çalışmıyoruz. Bu verimliliği kurum içi eğitimlerle arttırabiliriz” ifadelerini kullandı.

“4 YILDIR NEREDEYDİNİZ?”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Selahattin Ekicioğlu, belediyenin kamu kurumları ve özel şirketlere olan borçlarını tahsil etmek için herkesin sıraya girdiğini ileri sürerek, “İller bankasından 10 milyon para geliyor. Ama kasamıza 1 Milyon 100 bin TL civarında bir para girecek. Çünkü kesiliyor. Herkes kesiyor. 4 yıl önceki emekli sandığı parası kesiliyor. Niye kesiyorsunuz dediğimiz de , görevimiz yapıyoruz diyorlar. 4 yıldır görevini yapmayan emekli sandığı bugün mü görevini yapmaya başladı. İşte biz buna üzülüyoruz. Kessinler tabi ki borcumuz ödeyeceğiz. Hepsini kesseler de sorun değil” diye konuştu.

