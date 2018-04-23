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  3. 23 Nisan 2018 16:10

Belediye Başkanı'nın oğlu evlendi: 10 bin kişi katıldı

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un oğlu İbrahim Özyavuz evlendi. Düğüne 10 bin kişi katıldı.

Belediye Başkanı'nın oğlu evlendi: 10 bin kişi katıldı
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Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un oğlu İbrahim Özyavuz, evlendi. İbrahim Özyavuz ve Slava Özyavuz’un düğün törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törene, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile diğer ilçe Belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, STK temsilcileri, bölgenin ileri gelen aşiret ve kanat önderlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık on bin kişi katıldı.

Damadın babası olan Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve gelinin babası Rezan İsmail tarafından karşılanan konuklara alanda kurulan çadırlarda yöresel yemekler ikram edildi. Özyavuz, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine teşekkür etti. Törene katılan belediye başkanları ile davetliler Özyavuz çiftini kutlayarak, ömür boyu mutluluklar diledi.

İHA

düğün , belediye başkanı , evlilik
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