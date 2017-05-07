Beton pompası binaya çarptı !

Kağıthane'de beton pompası bir binaya çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken beton pompa operatörü gözaltına alındı. Binada hasar oluşurken evdekiler büyük panik yaşadı.

Kaza Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, Aydoğan Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki binaya beton dökmek için gelen beton pompa operatör Osman A. yönetimindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Bir süre kayan kamyonun beton pompası inşaatın yan tarafındaki dört katlı bir binanın en üst katının balkonuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile evin balkonunda maddi hasar oluştu. Evin oturma odasınada inşaat demiri saplandı, evin duvarında çatlaklar oluştu.

OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu. Olayın ardından apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, beton pompa operatörü Osman A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"BİZ BU KORKUYU HEP YAŞIYORUZ"

Evi zarar gören Sevil Albay, "Biz düğündeydik, kız bana telefon açtı. 'Anne eve vinç düştü' dedi. Kızlar deprem oluyor zannetmiş. Bu ilk olmuyor, kızımın nişanın da gene aynı şey oldu. Biz bu korkuyu hep yaşıyoruz" dedi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Kaza sırasında evde bulunan Aleyna Nur Ateş de "Biz evde oturuyorduk. Baya bir ses geldi ve deprem oluyor zannettik. Sonra camdan baktık vinç eve girmişti. Kendimizi baya kötü hissettik ve korktuk. Bu insan canı, öyle kolay alınacak basit bir şey değil. Vinç şoförü de 'Dalgınlığıma geldi, öyle yaptım' dedi. Bir insan canı bu kadar basit olm