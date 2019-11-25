Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Kasım yasağını kaldırdı

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla yasaklanan' 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' yürüyüşü, İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu'nun yaptığı görüşmeler sonucu kaldırıldı.

Kadınlar, 25 Kasım yürüyüşü için bu akşam saat 19.00'da Taksim Tünel Meydanı'nda buluşacak.

İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın mücadelesi ve dayanışması kazandı, yapılan görüşmeler sonucu 25 Kasım yasağı kalktı! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde birlikte yürümek için saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda buluşuyoruz, haydi gel, gel" denildi.