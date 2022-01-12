Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Omicron tsunamisi var
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda vaka sayılarındaki tırmanış ve tedbirler gündeme gelecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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