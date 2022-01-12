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  3. Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Omicron tsunamisi var

Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Omicron tsunamisi var

Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Omicron tsunamisi var

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda vaka sayılarındaki tırmanış ve tedbirler gündeme gelecek. 

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Etiketler koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanlığı fahrettin koca
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