Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan: ''İstanbul'da 250 bin taşıyıcı var''

CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki Kovid-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Salgını 5 evreye ayırdığını belirten Ceyhan, Türkiye'nin ilk iki evreyi geçtiğini söyledi. Üçüncü evreyi ise tedbirlerin kalktığı zaman olarak niteleyen Ceyhan, "Salgının en kritik noktası 3. evre. 4. evre olan kontrollü sosyal hayata geçene kadar ciddi problemler yaşayacağımız evre 3. evredir. Çünkü hiç bir tecrübemiz yok." ifadelerini kullandı.

"400 BİN VİRÜS TAŞIDIĞINI BİLMEYEN İNSANIMIZ VAR"

Ceyhan ayrıca, "Türkiye'de 40 bin civarında tanı koyulmuş aktif virüs taşıyan insanımız var. Tanı koyulmamış virüs taşıyan insan sayımız bunun 10 katı bir seviyede yani 400 bin civarında." dedi.

"İSTANBUL'DA HER 100 KİŞİDEN 1,5'İ BU VİRÜSÜ BİLMEDEN TAŞIYOR"

Ceyhan, 400 bin virüs taşıyan insandan yola çıkarak yaptığı hesaba göre 250 bin taşıyıcının İstanbul'da olduğunu ve İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuğunun bilmeden koronavirüs taşıyıcısı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da. Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor."