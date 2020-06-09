Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çok kritik maske uyarısı

Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, “Maske ile ağzımızı kapatmak: “ağzımdan saçacağım damlacıklarla sizi enfekte etmeyeceğim, virüse kapıyı kapadım, benimle iken rahat olabilirsin” demektir. İnsanlara saygımızın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından maske kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Özlü, paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Maske ile ağzımızı kapatmak: “ağzımdan saçacağım damlacıklarla sizi enfekte etmeyeceğim, virüse kapıyı kapadım, benimle iken rahat olabilirsin” demektir. İnsanlara saygımızın göstergesidir.

Maske takmamak veya maskeyi çenemizin altına indirmek ise: “tükürüğümle sizin enfekte olmanıza; benim yüzümden hastalanmanıza, ölmenize aldırmıyorum; sizi ve hayatınızı önemsemiyorum; benim için saygıdeğer değilsiniz” anlamına geliyor, maalesef.



Maskeyle burnumuzu kapatmak “başkalarının saçtığı virüsten kendimizi korumak” içindir. Maskeyi burnumuzun altına indirmek ise: “başkalarının saçtığı damlacıklara, virüse kapıyı açık bırakmak” anlamına gelir. Bu durumda her soluk alışımız virüse bir davetiyedir.

Maskeyle ağız ve burnumuzu kapatmak ise: “kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak; özümüze ve başkalarına saygı duymak”tır. Yani: “ne ben sana tüküreyim; ne de sen sana tükür!”,