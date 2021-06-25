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Bingöl Valisi'nden meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama

Bingöl Valisi'nden meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Elazığ Karakoçan olarak açıklarken; depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Etiketler vali açıklama bingöl bingöl valisi
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