Bingöl ve Ağrı'da 5 terörist öldürüldü

Bingöl'ün Genç İlçesi ve Ağrı/Doğubayazıt’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bingöl'ün Genö ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da da teröristlerin taciz ateşine karşılık veren askerlerimiz 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt’ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.