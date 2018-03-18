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  3. 18 Mart 2018 17:52

Bingöl ve Ağrı'da 5 terörist öldürüldü

Bingöl'de ve Ağrı'da teröristlere yapılan operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Bingöl ve Ağrı'da 5 terörist öldürüldü
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Bingöl'ün Genç İlçesi ve Ağrı/Doğubayazıt’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bingöl'ün Genö ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da da teröristlerin taciz ateşine karşılık veren askerlerimiz 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt’ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

terörist , bingöl , ağrı
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