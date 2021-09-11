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BioNTech aşısı için Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kafa karıştıran açıklama

BioNTech aşısı için Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kafa karıştıran açıklama

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de de uygulanan Biontech/Pfizer aşısı için sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından corona virüsü aşılarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Ceyhan, paylaşımında delta varyantına karşı Moderna aşısının daha etkili olduğunun göründüğünü belirtti.

 Prof. Dr. Ceyhan, mesajında “Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan’ın paylaştığı araştırmaya göre, Moderna aşısı hastalığa karşı yüzde 95 etkinlik oranıyla başı çekerken, onu yüzde 80 ile Biontech ve yüzde 60 ile Johnson & Johnson takip ediyor.

Etiketler Biontech/Pfizer mehmet ceyhan prof. dr. mehmet ceyhan biontech
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