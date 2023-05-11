Bir anket daha: ''İlk turda, 7,5 puan farkla bitecek''

Seçime artık sadece 3 gün kala ALF Araştırma tarafından 5-9 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde yapılan son ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda 7,5 puan farkla biteceği sonucu çıktı.

ALF Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.



Araştırma, 5-9 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 6 bin kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.



"14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar, kararsızlar da dağıtıldığında şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,2

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,7

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

Muharrem İnce: Yüzde 1,6