KONDA Mayıs ayı seçim anketini açıkladı

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 5 puandan fazla fark atıyor, Cumhurbaşkanlığı seçimleri iseçok az farkla 2. tura kalıyor.

14 Mayıs seçimlerine sadece 3 gün kala, kamuoyunun merakla beklediği KONDA Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları açıklandı.

KONDA'nın bu pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin son seçim anketinin sonuçlarına göre;

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Gennel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3,

Cumhur İttifkı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Diğer adaylardan Sinan Oğan yüzde 4,8; Muharrem İnce ise yüzde 2,2 oy alıyor.

İttifakların oy oranları nasıl oldu ?

Milletvekili seçimlerinde ise;



Cumhur İttifakı yüzde 44,

Millet İttifakı yüzde 39,9,

Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 12,3



oy alıyor.

Partilerin oy oranları nasıl oldu ?

Oyların siyasi partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35

MHP: Yüzde 8

İttifak diğer: Yüzde



CHP: Yüzde

İYİ Parti: Yüzde 12,4

İttifak diğer: Yüzde 0,2



Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,5

TİP: Yüzde 1,8



Diğer Partiler: Yüzde 3,8

Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanma ihtimali

Araştırma sonuçlarında, son haftalardaki oy eğilimilerine göre seçimleri Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma ihtimali şu ifadelerle değerlendirildi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğunu göstermektedir. Fakat son haftada yaşanan oy değişim eğilimi devam ederse seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır."

Kılıçdaroğlu lehine oy kullanma eğilimi

6-7 Mayıs tarihlerinde yapılan araştırmada, seçim gününe kadar yaşanabilecek olayların seçim sonuçlarına etkisi ise üç dinamikle açıklandı:

- Birincisi, 6-7 Mayıs tarihinden seçime kadar yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

- İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Stratejik oy kaymalarının “Cumhur İttifakı - Millet İttifakı” ya da “Erdoğan – Kılıçdaroğlu” arasında olma ihtimalini pek öngörmemekle birlikte İnce ve Oğan seçmenlerinin çoğunlukla Kılıçdaroğlu lehine oy kullanma eğiliminde olduklarını görüyoruz.

- Üçüncüsü de başta deprem bölgesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı seçmenlerin seçimekatılım oranı ile yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır.

Seçim anketi 6-7 Mayıs tarihlerinde 35 ilde yapıldı

Konda'nın 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada 35 ilin merkez dâhil 120 ilçesine bağlı 194 mahalle ve köyünde 3 bin 480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

Araştırmanın hata payları yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,2 olarak açıklandı.