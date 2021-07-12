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Bir il daha maviye döndü: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Bir il daha maviye döndü: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 12 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 227 bin 273 testin sonucuna göre 5 bin 404 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 506 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 49 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre, 1. doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 61.16 iken iller içerisinde yüzde 82.5 aşılama ile Muğla birinci sırada yer alıyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik izliyor. Yüzde 31.4 aşılama oranı ile Bitlis ise son sırada bulunuyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 70.7 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 70,1 ile Ankara ve yüzde 61,4 ile üçüncü sırada İstanbul bulunuyor.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 12 temmuz vaka sayısı
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