  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilde daha ekmeğe zam!

Bir ilde daha ekmeğe zam!

Bir ilde daha ekmeğe zam!
Güncelleme:

Amasya'da 3 liradan satılan ekmeğin fiyatı yaklaşık yüzde 67 zamla 5 liraya çıkarıldı.

Amasya’da 3 liradan satışa sunulan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 66.66 zamla 5 liraya yükseldi.

Amasya’da 3 lira olan 200 gr ekmek, 27.07.2023  tarihi (bugün) itibari ile 210 gram olarak üretilerek 5 liradan satışa sunulacak.

 

Etiketler amasya ekmek zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu isyan etti: ''Akrabalarıma yazmak nedir ya?''
Bilge Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle poz verdi
ABD'li eski istihbaratçıdan dünyayı sarsan uzaylı itirafı
İzmir'de orman yangını kontrol altında!
Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Durmuyor, bitmiyor! Akaryakıta bir dev zam daha
Aysun Kayacı yıllar sonra Türkiye'ye döndü
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu iddiası
Kadınların ''Sapık var'' çığlıklarına koştular! Suriyeli tacizciye meydan dayağı
ASAL'ın Ankara yerel seçim anketi açıklandı