için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilde daha şap virüsü tespit edildi; ilçe karantinada!

Bir ilde daha şap virüsü tespit edildi; ilçe karantinada!

Bir ilde daha şap virüsü tespit edildi; ilçe karantinada!
Güncelleme:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şap virüsü alarmı verildi. İlçede görülen virüs nedeniyle ilçe karantinaya alındı. İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemeler neticesinde hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından işletme çevresindeki 10 kilometre çapındaki alanda karantina uygulandı. Ayrıca karantinaya alınmasının ardından ilçede hayvanlar SAT-2 tipi şap virüsüne karşı aşılanmaya başlandı.

İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde ülkemizde görülen yeni tip SAT-2 şap virüsü tespit edilmiştir. İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır. Hastalık sönüşü yapılana kadar alım, satım, nakliye ve hayvan harekatı yasaklanmıştır” denildi.

İHA

Etiketler kastamonu inebolu şap virüsü sat -2
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tek kelimeyle korkunç! Ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü
31 bin 600 sağlık personeli alımı yapılacak
YSK'nın açıkladığı seçmen sayısıyla ilgili büyük iddia
Emekliye çifte zam teklifi Meclis'ten geçti
Erdoğan'dan Doğu Perinçek'in ittifak talebine ret
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var!
Asgari ücrete ''seçim'' zammı beklentisi! Gözler Erdoğan'da
Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor, altın sakinledi!
Kısmetse Olur Yaren'in eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen oldu