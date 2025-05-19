Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen ve Fernonda Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen hakkında konuşan Dursun Özbek, ''Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız.'' ifadelerini kullandı.

Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernondo Muslera'nın memleketine dönmek istediğini belirterek, ''Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz.'' dedi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Bugün çok güzel iki olayı, hatta üç olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması için ilk adımı 19 Mayıs'ta atmıştı. Bugün, çok önemli bir gün. Bugüne 5. yıldız ve 25. şampiyonluk denk geldi.

Kemerburgaz Tesisimiz 1.5 aydır hizmet veriyor. Sahaların, konaklamanın, fasilitenin oyuncularımıza güç kattı. Oyuncularımızın performansı üst seviyeye çıktı ve başarı da beraberinde geldi. Çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Ben kendimi bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk oldu. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık, sadece yeşil sahalarda değil... Onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor.

Bu şampiyonluğu tüm camiama armağan ediyorum. Bu şampiyonlukta en büyük etken teknik ekip, sporcularımız, büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimize teşekkür gönderiyorum.

OSİMHEN İLE KONUŞACAĞIZ

Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor.

EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ YOUNG BOYS MAÇI

Bu sezon en sevindiğim maç dünkü Kayserispor maçı. En üzüldüğüm maç ise Young Boys maçı. Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için 1.5 ay önce çalışmaları başlattık.

MUSLERA DÖNMEK İSTİYOR

Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz.

ICARDI SON DERECE FİT VE HAZIR

Icardi'yle dün görüştüm. Son derece fit ve hazır. Antrenmanlarına orada devam etti. Galatasaray'ın çok büyük değeri kendisi. Gelecek sezon da çok büyük fayda sağlayacaktır."