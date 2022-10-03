Bir ilginç olay... Mesaiye paraşütle gitti
Bursa’da paraşüt tutkunu bir fabrika çalışanı mesaiye uçarak gitti.
Bursa’da paraşüt tutkunu bir fabrika çalışanı mesaiye uçarak gitti. Fabrika bahçesine paraşütle inen Adem Keskin ‘‘Sabah erken saatlerde Uludağ’dan çıktım. İşe geç kalacağımı anlayınca fabrikaya inmeyi planladım. Tam bahçeye denk geldim. Mesai arkadaşlarım da beni cep telefonlarıyla kaydetti, güzel oldu’’ dedi.
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