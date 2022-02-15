Bir kötü haber daha: Türkiye sondan 4'üncü oldu

2019 yılı verilerine göre Türkiye’de bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi. Bu alanda Türkiye, Avrupa’da zirvede yer alıyor. Uluslararası üniversite öğrencisi ülkeye çekmek isteyen Türkiye, bu alanda OECD ülkeleri arasında sondan 4. durumda.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2022 yılından itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu kararla birlikte baraj puanı alamayan kişilerin bile üniversite öğrencisi olmasının yolu açıldı. Son yıllarda üniversite sayısının hızla artmasıyla birlikte öğrenci sayısı da büyük artış göstermiş durumda.

Euronews'te yer alan habere göre; 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi. Bu alanda Avrupa’da zirvede yer alan Türkiye önde gelen AB ülkelerini açık farkla geride bırakıyor.

Almanya ve Fransa’da bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 40. Bu oran İngiltere’de 39; Avrupa Birliği’nde (AB) ise 38. Puan barajının kaldırılmasıyla bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.

Türkiye bir taraftan da ülkeye uluslararası üniversite öğrencisi çekebilmek için faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de okumak isteyenlere burslar sağlanıyor. Buna rağmen üniversite seviyesinde uluslararası öğrenci oranı oldukça düşük seyrediyor. Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında sondan 4. durumda. OECD’nin 2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki üniversite öğrencileri içinde uluslararası öğrencilerin oranı yüzde 2.

Oysa bu oran İngiltere’de yüzde 19, Almanya’da yüzde 10 ve Yunanistan’da yüzde 4. Zirvede ise yüzde 49 ile Lüksemburg var. Avustralya’da yüzde 28 olan uluslararası öğrenci oranı Yeni Zelanda’da yüzde 21.

Son sırada ise yüzde 0,2 ile Kolombiya bulunurken bu ülkeyi yüzde 0,7 ile Meksika, yüzde 0,8 ile Şili ve yüzde 2 ile Türkiye takip ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YÜZDE 4,4; RUSYA'DA YÜZDE 4,2

OECD üyesi olmayan ancak “kilit ortak” pozisyonundaki Suudi Arabistan’da uluslararası üniversite öğrenci oranı yüzde 4,4 ve Rusya’da yüzde 4,2.

Sayı olarak bakıldığında ise 2019’da Türkiye’deki üniversitelerdeki uluslararası öğrenci sayısı 155 bin idi. Bu sayı ABD’de 977 bin, İngiltere’de 489 bin, Almanya’da 333 bin, Kanada’da 279 bin, Fransa’da 246 bin, Hollanda’da 108 bin.

ERDOĞAN: TÜRKİTE'NİN SORUNU KEYFİYETTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2021’deki açıklamasında Türkiye’deki üniversite öğrenci sayısının Almanya’dan çok yüksek olduğunu şu sözlerle aktarmıştı: “Şansölye Merkel’e ‘Bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ dediğimizde böyle bir üfledi, şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette.” Erdoğan Türkiye’de üniversite sayısının 76’dan 207’ye çıkarttıklarını açıklamıştı.

TÜRKİYE'DE 4 İŞSİZDEN 1'İ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin sayısı 15 senede 10 kat arttı; 4 işsizden 1’i üniversite mezunu.

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