Bir örgüt mensubu İkna yoluyla teslim oldu

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204’e ulaştı.
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