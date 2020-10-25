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  3. 25 Ekim 2020 13:55

Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs kurbanı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Kızıltaç'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs kurbanı
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Kızıltaç’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB, Kızıltaç’ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

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