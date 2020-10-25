Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs kurbanı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Kızıltaç’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB, Kızıltaç’ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
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