Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı

Görünüşüyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği düşünülen bir kişinin düğünde misafirleri selamladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk' benzeyen 'sahte Atatürk' görüntüleri sosyal medyada son dönemde gündemde olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptıkları yayınlarla sırf Atatürk'e benzediği için para toplayan şahıslar eleştirilirken her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu sefer paylaşılan görüntülerde ise, Muğla Milas'ta bir düğünde Mareşal kıyafetli Atatürk, Gençlik Marşı ile girdiği salonda bulunan masaları selamladı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

CANLI YAYIN AÇIP BAĞIŞ TOPLAMIŞTI

Yine Atatürk'e benzetilip son günlerde çok konuşulan bir diğer isim olan Serdar Görel'in TikTok'ta canlı yayın açıp yüksek miktarlarda bağış toplaması da ses getirmişti. Görel son olarak 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiğinde canlı yayın açıp bağış topladı.