  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti!

Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti!

Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti!
Güncelleme:

İYİ Parti tarafından Bulgu Araştırma firmasında yaptırılan "Seçmen Profil ve Eğilim Araştırması"nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin Bulgu Araştırma'ya yaptırdığı 'Seçmen Profil ve Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 

26 bölgede bin 837 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu soruldu.

Buna göre, yüzde 28.01 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) derken, yüzde 27.54 AKP'yi tercih etti.

Kararsızlar yüzde 16.2'yle üçüncü sırada yer alırken, yüzde 7.9 ile DEM Parti dördüncü sırada yer aldı.

İYİ Parti yüzde 7.7 ile beşinci sıraya yerleşirken, MHP yüzde 5.8 ile İYİ Parti'yi takip etti.

İYİ Parti tarafından Bulgu Araştırma firmasında yaptırılan "Seçmen Profil ve Eğilim Araştırması"nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Kararsızlar dağıtıldığında ise sıralama şu şekilde oldu: 

CHP: yüzde 33.5
AK Parti: yüzde 32.8
DEM Parti: yüzde 9.5
İYİ Parti: yüzde 9.2
MHP: yüzde 7.1

text-ad
Etiketler Bulgu Araştırma partilerin oy oranları seçim anketi anket sonuçları son seçiö anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti kurucularından eski bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu açıklaması AK Parti kurucularından eski bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu açıklaması 93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf 93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf İstanbul'da taksiler artık yoldan yolcu alamayacak! İstanbul'da taksiler artık yoldan yolcu alamayacak! CHP lideri Özgür Özel hakkında da soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında da soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım Ünlü iş insanı Çeşme'de restoranda silahlı saldırıya uğradı Ünlü iş insanı Çeşme'de restoranda silahlı saldırıya uğradı Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti! Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti! Yeni infaz düzenlemesi yürürlükte, cezaevlerinde tahliyeler başladı Yeni infaz düzenlemesi yürürlükte, cezaevlerinde tahliyeler başladı Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen çifti boşanıyor! Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen çifti boşanıyor!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki çekişkili ifadeler sonrası canlı yayında gözaltı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki çekişkili ifadeler sonrası canlı yayında gözaltı! Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi Otoyolda sabaha kadar süren tatil trafiği... Büyük bayram göçü başladı! Otoyolda sabaha kadar süren tatil trafiği... Büyük bayram göçü başladı! Leman, İmamoğlu afişlerine getirilen yasak sonrası İmamoğlu posteri hediye etti Leman, İmamoğlu afişlerine getirilen yasak sonrası İmamoğlu posteri hediye etti Zam'aydın Türkiyem! Otoyol geçiş ücretlerinde otomatik zam uygulaması başladı Zam'aydın Türkiyem! Otoyol geçiş ücretlerinde otomatik zam uygulaması başladı TFF'den yeni sezon öncesi peş peşe kritik değişiklikler! TFF'den yeni sezon öncesi peş peşe kritik değişiklikler! Muharrem İnce kameralara gösterdi: İşte İmamoğlu'nun verdiği o not Muharrem İnce kameralara gösterdi: İşte İmamoğlu'nun verdiği o not Filenin Sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü Filenin Sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü Trabzon'daki selin ardından korkunç görüntü: Yol ikiye yarıldı! Trabzon'daki selin ardından korkunç görüntü: Yol ikiye yarıldı! Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi! Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi!