Biri 13 diğeri 20 yaşındaki 2 çocuğu öldürüp, aracını yakıp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 13 yaşındaki çocuğu öldürüp, onun kuzenini de yaralandıktan sonra otomobilini yakıp intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nin meydanında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Y.A., otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Bu sırada Y.A., araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler E.A. (13) ile M.A.'a (20) araçlarındayken ateş açtı.

Otomobilini de yakan Y.A., son olarak aynı silahla kendini vurdu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler E.A. ile olayın şüphelisi Y.A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

İHA