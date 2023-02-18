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''Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'' diyen Soylu’ya İmamoğlu’ndan yanıt

''Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'' diyen Soylu’ya İmamoğlu’ndan yanıt
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hazırlıklarının İstanbul depremi olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CNN Türk canlı yayınında, “3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi” şeklindeki sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

“BİRLİKTE TEDBİR ALALIM”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu iktidara birlikte tedbir alma çağrısı yaparak, “Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım” ifadelerini kullandı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu süleyman soylu yant deprem istanbul depremi
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