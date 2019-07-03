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  3. 03 Temmuz 2019 16:25

Bodrum'da jet-skili hırsızlar sosyetenin kabusu oldu

Tatil cenneti Bodrum'da sosyete mekanları olan Göltürkbükü ve Hekimköy sahilinde bulunan lüks yatlara jet-skili hırsızlar dadandı. İş adamlarının yatına giren hırsızlar yatların motorlarını, radarlarını, navigasyon cihazlarını çaldı.

Bodrum'da jet-skili hırsızlar sosyetenin kabusu oldu
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Sosyetenin ve iş adamlarının geldiği Türkbükü ve Hekimkoy sahillerine tekne hırsızları dadandı. Jet-ski ile geldikleri koylarda demirli yatların, radar ve seyir sefer aletlerini çalarak izlerini kaybettiren hırsızların son kurbanı iş adamı Sinan Vardar oldu.

Hekimköy'deki evinin önüne demirli teknesinden radar ve seyir sefer aletleri çalınan ve sahil güvenliğe başvuran Vardar, teknesinden çalınanların bulunmasını istedi.

Öte yandan, jet ski ve botlarla gece yarısı geldikleri koylarda tekne motorlarını çalan hırsızların işi ilerletip son olarak bir tatilcinin teknesini çaldığı öğrenildi. 

İHA

bodrum , sosyete
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