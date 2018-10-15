SON DAKİKA
İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE CANLI BOMBA ALARMI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Ekim 2018 11:42

Boğaz köprüsünde 4 saat süren kabus ! Trafik kilitlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

A+ A-

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen bir şahıs, saat 06.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. Şahsın girişimde bulunduğun gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Dakikalar süren ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Kısa sürede gelen müzakereci polisin çalışmaları sonucunda şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edildi. Korkuluklardan yola atlayan şahıs, yoldan çevrilen bir taksiye bindirilerek Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.




İHA

trafik , istanbul , intihar girişimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM