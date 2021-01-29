Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.