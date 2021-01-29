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  3. 29 Ocak 2021 20:52

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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