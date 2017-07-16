Duy da inanma ! AB, Türkiye için bakın ne dedi
Duy da inanma ! AB, Türkiye için bakın ne dedi
Mustafa Altıoklar hakkında flaş karar !
Mustafa Altıoklar hakkında flaş karar !
İran'da deprem ! Ruhani'nin kardeşi tutuklandı
İran'da deprem ! Ruhani'nin kardeşi tutuklandı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Gri listede aranan terörist öldürüldü
Gri listede aranan terörist öldürüldü
Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Uşak'tan acı haber: 1 polis şehit oldu
Uşak'tan acı haber: 1 polis şehit oldu
''Boncuklu Tarla''nın sırrı binlerce yıl sonra çözüldü
''Boncuklu Tarla''nın sırrı binlerce yıl sonra çözüldü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Temmuz 2017 15:10

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü trafiğe açıldı.

A+ A-

TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.

TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz 4 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Çalışmaların sürdüğü dönemde Kaynaşlı'dan itibaren özellikle hafta sonları D-100 karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmak zorunda kalan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. 12 gündür süren çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM yolunun Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasındaki Ankara yönü ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri tarafından dubalar toplanırken uyarı levhaları da kaldırıldı.





DHA

bolu dağı tüneli