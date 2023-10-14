Bolu'da korkutan deprem

AFAD, Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; Bolu'da saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Paniğe neden depremin derinliği 7.28 kilometre olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Bolu ilimizde, saat 17.07’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, ''Bolu'da 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamış ve an itibari ile herhangi bir olumsuz durum bildirmemişlerdir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.