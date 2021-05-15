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Bolu'da sudan zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Bolu'da sudan zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Bolu'nun Yenicepınar köyünde içme suyunu kullandıktan sonra rahatsızlanan 30 kişi hastaneye başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyün su depolarından incelenmek üzere numune aldı. 

Merkeze bağlı Yenicepınar köyünde önceki gece köyün içme suyunu kullandıktan sonra rahatsızlanan 30 kişi, mide bulantısı ve ateş problemiyle hastaneye başvurdu. Yapılan müdahalenin ardından bu kişiler evlerine gönderildi. Köyde yaşayan onlarca kişide de mide bulantısı ve ateş şikayeti görüldü.

Köylülerin verdiği bilgi üzerine bölgeye giden İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak incelenmek üzere Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü. Yetkililer, köyün içme suyunun kullanılmaması için uyarılarda bulundu. Köylüler ise suya kimyasal atıkların karıştığını iddia etti. 
Köylülerden Nazım Yurt, “Kusma, ishal var. Böbreklerim ağrıyor. Su deposunun 50 metre üzerine zehirli atık atıyorlar. Orası çukur. Normal içme suyuna karışıyor. Buraya zehirli atık atıyorlar. Biz mahkemeye verdik. Saklı saklı geceleri zehirli atık atıyorlar. Bununla hiç kimse alakadar olmuyor” dedi.

Ailesinden birçok kişinin rahatsızlandığını söyleyen Sabahattin Çalışkan ise, “Numune almaya gittiler. Benim çocuklarım şimdi hastaneden geldiler. Doktor bağırsak enfeksiyonu demiş” ifadelerini kullandı. 

Köy muhtarı Mustafa Çetinkaya ise, konunun abartıldığını belirterek, "Köyümüz 105 hane. 3-5 hanede kusma ve ateş çıkmış. Sudan olduğu da belli değil ama tahlil yaptırıyoruz. 10 haneye kadar çıkmış. Hastaneye gidenler var. Durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne söyledik. Tahlil alıyorlar" dedi. 

Etiketler bolu yenicepınar
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