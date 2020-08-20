Bomba iddia! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bulundu
Bomba iddia! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bulundu
MEB'den ''özel okul'' açıklaması
MEB'den ''özel okul'' açıklaması
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ağustos 2020 22:27

Bomba iddia! Karadeniz'de Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bulundu!

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu" açıklamasında bulundu.

Bomba iddia! Karadeniz'de Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bulundu!
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı ‘müjde’ye dair dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

Bloomberg’in konuyu doğrudan bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiği öne sürüldü. Haberde, söz konusu kaynağın büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilmişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
doğalgaz , karadeniz , metreküp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM