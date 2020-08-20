Bomba iddia! Karadeniz'de Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bulundu!

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı ‘müjde’ye dair dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

Bloomberg’in konuyu doğrudan bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiği öne sürüldü. Haberde, söz konusu kaynağın büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilmişti.