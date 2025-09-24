  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa allak bullak! Mahkeme kararı düşürdü, YSK kararı yükseltti

Borsa allak bullak! Mahkeme kararı düşürdü, YSK kararı yükseltti

Borsa allak bullak! Mahkeme kararı düşürdü, YSK kararı yükseltti
Güncelleme:

Borsa İstanbul, CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik mahkeme kararıyla birlikte düşüşe geçti. YSK'nın kongrenin devam etmesine karar vermesinin ardından BIST 100 endeksi kayıplarını telafi etmeye başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Endeks, 22,84 puanlık artışla 11.354,59 puan oldu.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı nedeniyle düşüşe geçen BIST 100 endeksi, 11.133 puanı test etti. 

Endeks, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar vermesiyle birlikte kayıplarını telafi etmeye başladı. Saat 15.00 itibariyle BIST 100 endeksi 11.300 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Analistler, endekste 11.500 puanın direnç, 11.300 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

YSK, CHP İstanbul Kongresi için kararını verdiYSK, CHP İstanbul Kongresi için kararını verdiGüncel
CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi!CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi!Güncel

 

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler borsa istanbul CHP bıst100 endeksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi
Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı!