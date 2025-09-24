Borsa allak bullak! Mahkeme kararı düşürdü, YSK kararı yükseltti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Borsa İstanbul, CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik mahkeme kararıyla birlikte düşüşe geçti. YSK'nın kongrenin devam etmesine karar vermesinin ardından BIST 100 endeksi kayıplarını telafi etmeye başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Endeks, 22,84 puanlık artışla 11.354,59 puan oldu.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı nedeniyle düşüşe geçen BIST 100 endeksi, 11.133 puanı test etti.
Endeks, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar vermesiyle birlikte kayıplarını telafi etmeye başladı. Saat 15.00 itibariyle BIST 100 endeksi 11.300 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
Analistler, endekste 11.500 puanın direnç, 11.300 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.
Haber3.com Haber Merkezi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol