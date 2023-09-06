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Borsa İstanbul'da bir rekor daha

Borsa İstanbul'da bir rekor daha
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 artışla 8.291,55 puanla rekor seviyeden başladı.

Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor.

 Dünü 8.236,14 puanla kapatan borsa bugün, 8.291,55 puandan başlayarak rekor kırdı. Gün içerisinde 8.298,54 seviyesini gören borsa şu an (12:55) 8.194 seviyesinde ilerliyor.

Etiketler Borsa bist borsa istanbul rekor
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