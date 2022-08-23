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Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftanın ardından en yüksek seviye rekorunu 3,119 puana taşıdı.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde ise öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

Etiketler bist borsa rekor zirve borsa istanbul
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